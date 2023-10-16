في صحف اليوم: ميقاتي ينقل الرسائل الغربية لحزب الله ولا جواب

اعلنت مصادر سياسية بارزة لصحيفة "الاخبار" إن "الحكومة اللبنانية تتلقّى يومياً اتصالات من مسؤولين أميركيين وأوروبيين يدعون إلى الضغط على حزب الله لكي لا ينخرط في المواجهة"، مشيرة إلى أن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "ينقل هذه الرسائل إلى الحزب من دون الحصول على أي جواب".

ويزور بيروت بدءاً من اليوم كل من وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ووزير الخارجية التركي حقان فيدان، فيما علمت "الأخبار" أن مسؤولاً في وزارة الدفاع البريطانية سيصل إلى بيروت. كما تنشط السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وتكثّف حراكها في اتجاه المسؤولين اللبنانيين.