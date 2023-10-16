مقتل طفل فلسطيني واصابة والدته بعد تعرضهما للطعن من قبل رجل أميركي في شيكاغو بجريمة كراهية

قتل طفل فلسطيني يبلغ من العمر سبع سنوات، وأصيبت والدته بعد طعنهما من قبل رجل أميركي في ولاية إلينوي في شيكاغو.
واعلنت شرطة الولاية، إن القاتل البالغ من العمر 71 عاما، يشتبه أنه ارتكب جريمة الكراهية ضد الطفل ذو الأصول الفلسطينية بسبب الحرب الدائرة في فلسطين.
ووقعت الجريمة في مدينة شيكاغو، في حين قال مكتب عمدة مقاطعة ويل في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي: "تمكن المحققون من تحديد أن كلا الضحيتين في هذا الهجوم الوحشي كانا مستهدفين من قبل المشتبه به بسبب كونهما مسلمين والصراع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين".
وفي تفاصيل الجريمة الوحشية، تبين أن القاتل جوزيف جزوبا (71 عاما)، وجه 26 طعنة للطفل وديع فيومي (6 سنوات) ووالدته حنان شاهين (32 سنة) في منزل يقع ببلدة بلينفيلد جنوبي غرب شيكاغو، علما أن القاتل هو مالك البيت الذي يقطن فيه الضحايا.
وبحسب منظمة الحقوق المدنية الإسلامية في اميركا "كير" ، فإن القاتل قال للضحايا قبل تنفيذ جريمته "أنتم أيها المسلمون، يجب أن تموتوا!".
واكدت "كير" في تعليقها على الجريمة، إن ما جرى هو "أسوأ كابوس"، مضيفة في بيان أن "الجريمة دلالة على ارتفاع مثير للقلق في جرائم الكراهية ضد المسلمين". وأضافت: "نشعر بالصدمة".
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