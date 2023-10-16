الأونروا: 400 ألف نازح في مدارسنا ومبانينا بغزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، عن وجود ما لا يقل عن 400 ألف نازح في المدارس والمباني التابعة لها في غزة.

وأضافت أن "كبار السن والأطفال والحوامل والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة يُحرمون من كرامتهم الإنسانية الأساسية. هذا عار كامل".

وتابعت: "إننا في المنظمة نحزن على فقدان 14 من زملائنا".

وقبل أيام، أعلنت الوكالة الأممية مقتل 9 من موظفي الأمم المتحدة منذ بدء القصف الإسرائيلي على غزة.