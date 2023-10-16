مجلس النواب الأميركي يصوت الثلاثاء لانتخاب رئيس جديد له

يصوّت مجلس النواب الأميركي المُصاب بالشلل منذ نحو أسبوعين بسبب خلافات بين الجمهوريين، لانتخاب رئيس جديد له الثلاثاء، بحسب مذكرة وزعت على النواب.

ويتألّف الكونغرس الأميركي من مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديموقراطيون بغالبية ضئيلة ومجلس النواب الذي يتمتع فيه الجمهوريون بغالبية لكنه يشهد الآن فوضى غير مسبوقة.

وعُلقت معظم سلطات مجلس النواب بسبب الإقالة المفاجئة لرئيسه كيفن مكارثي في الثالث من تشرين الأول الماضي بسبب انقسامات داخل الحزب الجمهوري بين المعتدلين وأنصار ترامب.

ولم يتمكن المحافظون منذ ذلك الحين من الاتفاق على خليفته. وبعد أسبوع من التوتر الشديد اتسم بتقلبات عديدة، رشح الجمهوريون الجمعة النائب عن ولاية أوهايو جيم جوردان لمنصب رئيس مجلس النواب.

وأصبح هذا المرشح المقرب من دونالد ترامب الجمهوري الوحيد في السباق حاليا، لكنه لا يحظى بدعم كافٍ من زملائه للفوز.

ومع ذلك، تم تحديد موعد لانتخاب رئيس لمجلس النواب الساعة 12,00 (18,00 بتوقيت غرينتش) الثلاثاء، نتائجه غير مؤكدة.