البنتاغون: أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي التزام واشنطن بردع أي دولة أو جهة تسعى إلى تصعيد الحرب

اعلنت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" أن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن ناقش مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت العمليات الإسرائيلية للرد على هجوم حماس. وكشف البنتاغون أن "أوستن أكد لنظيره الإسرائيلي غالانت التزام واشنطن بردع أي دولة أو جهة تسعى إلى تصعيد الحرب مع اسرائيل".

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