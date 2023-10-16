ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بطعن طفل مسلم يبلغ ستة أعوام حتى الموت في جريمة اعتبرتها الشرطة مرتبطة بالحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، ووصف الأمر بأنه "عمل كراهية مروع". واكد بايدن في بيان ان "هذا العمل المروع من الكراهية ليس له مكان في أميركا، ويتعارض مع قيمنا الأساسية: التحرر من الخوف من الطريقة التي نصلي بها ومما نؤمن به ومن نحن"، مضيفا أنه يصلي من أجل شفاء والدة الطفل التي أصيبت أيضا بجروح خطيرة في الاعتداء.

كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يندد بقتل طفل مسلم في الولايات المتحدة ويصف الجريمة بأنها "عمل كراهية مروّع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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