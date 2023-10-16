بلينكن: نريد التأكد من ان التاس في غزة خارج دائرة الخطر ويحصلون على المساعدة

رفض وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن بشكل قاطع فكرة طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، قائلا إنه "يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في موطنهم بينما تقاتل إسرائيل "حماس".

واشار في مقابلة تلفزيونية في القاهرة، الى انني "سمعت مباشرة من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وتقريبا كل الزعماء الآخرين الذين تحدثت معهم في المنطقة أن هذه الفكرة محكمة بالفشل، ولذا نحن لا نؤيدها". لافتا الى اننا "نعتقد أن الناس يجب أن يكونوا قادرين على البقاء في غزة، موطنهم. ولكننا نريد أيضا التأكد أنهم خارج دائرة الخطر ويحصلون على المساعدة التي يحتاجون إليها".

ويأتي تعليق بلينكن بعد دعوة نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون مصر إلى التعاون وإقامة خيام للفلسطينيين في سيناء، معتبرا أن هناك "مساحة لا نهاية لها" هناك.

بدوره، أكد الرئيس الفلسطيني خلال لقائه بلينكن "رفضه الكامل" لتهجير السكان من غزة، محذرا من "نكبة ثانية".