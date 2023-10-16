شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تناقش اتفاقية لدعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة أسبانيا بشأن منحة بمبلغ 670 ألف يورو من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في 5 يونيو 2023.

جدير بالذكر أنه لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تستعد لفتح عدد من الملفات التي تدعم القطاع الزراعي وتساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، و ترجمة لاهتمام القيادة السياسية بملف الأمن الغذائي.

وستواصل اللجنة متابعة ملف استصلاح الأراضى وأهمية توسيع وزيادة الرقعة الزراعية كخطوة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية وفي مقدمتها القمح، إضافة إلى ملف تطوير منظومة الرى، واستنباط سلالات عالية الانتاجية، وميكنة القطاع الزراعى بالكامل بمختلف خدماته وتخصصاته.

وتفتح اللجنة أيضا، ملف البحث العلمى، وسبق لها أن طالبت بتعزيز وزيادة مخصصات البحث العلمى وإلقاء مزيد من الضوء على الأبحاث وتعزيز مكانتها لما لها من أهمية بالغة في زيادة الانتاجية، إضافة لميكنة القطاع بالكامل وفقا لما هو معتمد لهذا الأمر فى الموازنة العامة للدولة، على أن يكون هناك جدول زمنى للتنفيذ فيما يخص الميكنة التي تعد توجه عام للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.