شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة التنسيقية: مصر تلعب دورا كبيرا فى حل الأزمة الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن القضية الفلسطينية لا تشير إلا لدور كبير تلعبه مصر في حل الأزمة الفلسطينية، وأكد ذلك أيضًا لقاءه بوزير الخارجية الأمريكي اليوم، والذي بحث خلاله سبل حل القضية الفلسطينية.

وأوضحت نائبة التنسيقية أن الرئيس السيسي أبدى اهتمامه الكبير بحل أزمة فلسطين، وتصريح الرئيس السيسي بأن أمن مصر القومي خط أحمر وأنه لا قبول بالمساس به أثناء اجتماعه بمجلس الأمن القومي، يؤكد قوة الدولة المصرية، ويجب على الجميع الوقوف خلف القيادة السياسية، للمرور بالأزمة الفلسطينية إلى بر الأمان.

وأشادت بدعوة الرئيس لقمة إقليمية دولية، لأن الهدف منها سيكون مهمًا في وقف التصعيد في فلسطين وتوقف الطرفين عن القتال ومنع الوقوع في حروب لا فائدة منها سوى الدمار وسقوط مئات الضحايا.