شكرا لقرائتكم خبر عن نائب عن الوفد: الغرب يتشدق بحقوق الإنسان ويصمت عن انتهاكات إسرائيل ضد الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب المهندس حازم الجندى عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، بضرورة توحيد الصف العربي لمواجهة الانتهاكات المتكررة للكيان الصهيونى، موضحا أن مصر كانت وستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية.

وفي الوقت الذى ثمن فيه المهندس حازم الجندى الموقف الحاسم والقوى للقضية الفلسطينية طالب المجتمع الدولى بالتحلي بمسئولياته تجاه القضية الفلسطينية، موضحا أن صمت المجتمع الدولى تجاه ما يحدث من انتهاكات لا يوجد مبرر له، خاصة وأن الغرب يتشدق دائما بحقوق الإنسان ولكن لا يراها في فلسطين.

وأكد الجندى أن مصر كانت وستظل داعما رئيسيا للقضية الفلسطينية، كما أنها تعتبر قضية أمن قومى مصرى، رافضا ما وصفه بالدعوات الخبيثة لنزوح الفلسطينيين للأراضي المصرية.