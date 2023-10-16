الأمم المتحدة: احتياطيات الوقود في مستشفيات قطاع غزة تكفي لنحو 24 ساعة فقط

أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات قطاع غزة من المتوقع أن تكفي لنحو 24 ساعة فقط،

أضاف المكتب على تقريره اليومي عن الأوضاع في القطاع: "الليلة، أن توقف المولدات الاحتياطية سيعرض حياة آلاف المرضى للخطر".

وحذرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة لين هاستينغز من خطورة الوضع "اللاإنساني" غير المسبوق في غزة ونفاد الإمدادات الأساسية.

واعتبرت "إن المياه المتوافرة لدى المنظمة الأممية لمساعدة السكان ستنفد إما غدا أو بعد غد على الأكثر"، داعية إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية".

أضافت: "نتوقع ألا يكون لدينا ماء بحلول الاثنين أو الثلاثاء، الماء ما زال مقطوعا، وما نحتاجه هو استئناف إمدادات المياه لملء الآبار على الأقل في جنوب غزة، ويجب أن يحدث هذا على الفور".

وتابعت :"الأمر يتعلق بفقدان إنسانيتنا، إذا سمح المجتمع الدولي باستمرار الوضع الحالي، ما نشهده الآن هو ببساطة غير إنساني".