يديعوت أحرنوت: مقتل ضابط بالجيش الإسرائيلي أمس بنيران مضادة للدبابات على حدود لبنان

افادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الاسرائيلية عن "مقتل ضابط في الجيش الإسرائيلي أمس بنيران مضادة للدبابات على الحدود اللبنانية".

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله استهداف 5 مواقع حدودية اسرائيلية بالأسلحة المباشرة والمناسبة.

وأوضح الحزب أنه "استهدف الكاميرات والتجهيزات الفنية الصهيونية المثبتة على جدار مستوطنة المطلة بالأسلحة المناسبة مما تسبب بتعطيلها".

كما تبنى حزب الله، في بيان رسمي، استهداف ثكنة حانيتا الإسرائيلية بالصواريخ الموجّهة ممّا أدى إلى إصابة دبابتين من نوع ميركافا وناقلة جند مجنزرة وسقوط عدد من القتلى والجرحى.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن "طائراته شنت غارات على أهداف في لبنان".