الجيش الإسرائيلي: مقتل 291 ضابطا وجنديا منذ بدء المواجهات وإبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة

اعلن الجيش الإسرائيلي أنه "تم إبلاغ 155 عائلة بأن أبناءها مختطفون في قطاع غزة". كما نشر الجيش الإسرائيلي اسمي جنديين إضافيين قتلا منذ بدء المواجهات ليرتفع العدد المعلن إلى 291 ضابطا وجنديا.

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