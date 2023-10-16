"الجزيرة": مقتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات

افادت قناة "الجزيرة"، عن "مقتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة"، مشيرة الى ان "عشرات الجرحى يصلون إلى مستشفى ناصر بخانيونس بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا".

كما لفتت الى مقتل 6 فلسطينيين وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".