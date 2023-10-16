افادت قناة "الجزيرة"، عن "مقتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة"، مشيرة الى ان "عشرات الجرحى يصلون إلى مستشفى ناصر بخانيونس بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلا".
كما لفتت الى مقتل 6 فلسطينيين وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر "الجزيرة": مقتل 4 فلسطينيين بينهم 3 أطفال بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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