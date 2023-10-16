شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الحرب في غزة.. أمريكي يقتل طفلًا مسلمًا بـ26 طعنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل رجل أمريكي طفلًا مسلمًا يبلغ من العمر 6 سنوات وأصاب والدته، في جريمة كراهية مرتبطة بالحرب الدائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية عن مكتب عمدة مقاطعة ويل بولاية إلينوي.

وذكرت قناة "كيه تي إل إيه 5" المحلية، أن جوزيف تشوبا البالغ من العنر 71 عامًا، يواجه اتهامات بقتل صبي بوحشية وإصابة امرأة بجروح خطيرة في إلينوي.

4 جرائم

وصنّفت الجريمة بأنها جريمة قتل من الدرجة الأولى، ومحاولة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بارتكاب جرائم كراهية، والضرب بسلاح مميت.

ووفقا للقناة، فإن سلطات مقاطعة ويل وضباط من قسم شرطة بلينفيلد استجابوا في البداية إلى مكان الحادث، بناء على تقارير تفيد بأن امرأة تعرضت لهجوم من قبل مالك المنزل بسكين.

وعثرت السلطات على ضحيتين، طفل يبلغ من العمر 6 سنوات أصيب بـ26 طعنة، وامرأة تبلغ من العمر 32 عامًا تعرضت للطعن أكثر من 12 مرة.

وجرى نقل المرأة إلى المستشفى في حالة خطيرة.