شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: شعرت بالإشمئزاز من حادث قتل الطفل الفلسطيني في إلينوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - علّق الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على الحادث الوحشي الذي وقع في ولاية إلينوي، إذ أقدم رجل أمريكي على قتل طفل مسلم بـ 26 طعنة، وأصاب والدته.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن أفراد أسرة الصبي مسلمون فلسطينيون "جاءوا إلى أمريكا بحثُا عما نسعى إليه جميعا - مأوى للعيش والتعلم والصلاة في سلام".

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وأضاف بايدن في بيان "هذا العمل المروع من أعمال الكراهية ليس له مكان في أمريكا".

وأوضح عبر حسابه الرسمي على "إكس": "لقد شعرت أنا وجيل بالاشمئزاز عندما علمنا بالقتل الوحشي لطفل ومحاولة قتل والدة الطفل أمس في إلينوي. تعازينا وصلواتنا مع العائلة".

وأضاف: "إن عمل الكراهية هذا ضد عائلة فلسطينية مسلمة ليس له مكان في أمريكا".

وأكمل: "كأميركيين، يجب علينا أن نتحد ونرفض الإسلاموفوبيا وجميع أشكال التعصب والكراهية، لقد قلت مرارا وتكرارا أنني لن أصمت في وجه الكراهية، ويجب أن نكون لا لبس فيه".

تفاصيل الجريمة

وقال مكتب قائد الشرطة إن المشتبه به، جوزيف تشوبا (71 عاما)، يواجه اتهامات بارتكاب جريمتي القتل من الدرجة الأولى والشروع في قتل من الدرجة الأولى أيضا، بالإضافة إلى ارتكاب جريمتين من جرائم الكراهية والضرب المبرح بسلاح مميت.

وأضاف المكتب أن تشوبا محتجز حاليا في انتظار المثول أمام المحكمة.

وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، قالوا إنهم وجدوا تشوبا جالسا على الأرض خارج المنزل مصابا بجرح في جبهته. وكان الطفل ووالدته في غرفة نوم.

وذكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) أن الطفل يدعى وديع الفيوم وتدعى والدته حنان شاهين.

وقال المجلس على منصة إكس للتواصل الاجتماعي، المعروفة سابقا باسم تويتر "يجب أن يتوقف الخطاب المعادي للإسلام والعنصرية المناهضة للفلسطينيين من قبل السياسيين ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي".