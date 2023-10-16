الافتتاح منتصف 2024.. "الجيزة": 10 دقائق بين كل أتوبيس ترددي وإلغاء السرفيس بالدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قالت صفحة محافظة الجيزة، إنه يتم تطوير موقف السلام، وساحتي انتظار للسيارات الملاكي لمستخدمي الأتوبيس الترددي، ويتكون الأتوبيس الترددي من 49 محطة ينقسم على مرحلتين، الأولى تتكون من 36 محطة، وموعد تشغيلها منتصف العام المقبل.

وأضافت صفحة محافظة الجيزة على يوتيوب، أن موعد تشغيل المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي ستوافق شهر يونيو 2024، أي منتصف العام الُمقبل، وكانت من المفترض أن تعمل نهاية السنة الحالية، ولكن نتيجة التأخير في التنفيذ ببعض الأوقات، سواء على مستوى التمويل، أو تصميم بعض الأتوبيسات، تم تأجيل الافتتاح إلى العام الُمقبل.

وأوضحت، أن نسب التنفيذ تخطت الـ 60 % بالنسبة للمحطات، ويتم تصنيع 100 أتوبيس كهربائي، وستفتح أبواب المحطة أمام الأتوبيس الترددي، وتتواجد بمنتصف الطريق الدائري، يسار الاتجاه المروري، وفي المنتصف يمر بحالة معزولة عن باقي الحارات التي يبلغ عددها 6 حارات.

وأشارت، إلى أنه سيكون هناك أتوبيس في بداية المحطة على الجانب الأيمن، وأتوبيس كذلك في الجانب الأيسر، منعًا للازدحام المروري، وسيكون نفق للمشاة، ومكتب للتذاكر بالأسفل والأعلى، وسيكون هناك ثلاث أماكن لشحن الأتوبيس الدائري بهذه المحطة عند "المريوطية والشرقاوية.

ولفتت إلى، أن الأتوبيس الدائري سيكون البديل الحضاري للميكروباص على الطريق الدائري، ولن تمنع الميكروباصات من الصعود إلى الطريق الدائري، لكن لن يُسمح لها بتحميل الركاب.

وتابعت، أن تكلفة المشروع بلغ 9.5 مليار جنيه، تشمل كل تفاصيل المرحلة الأولى والثانية، وتساهم في إلغاء كل السلالم المتواجدة على الطريق الدائري، وتشمل المحطات العلوية، والمواقف السفلية، وأنه سيكون هناك موقف أسفل الدائري لربط المحطة بسيارات السرفيس؛ حتي تكون المسافات قريبة من بعضها البعض.

وأكملت، إلى أنه سيكون هناك لافتات ضوئية ستعمل بسيستم مرتبط بحركة الأتوبيسات، ستخبر الركاب بالمسافة والوقت المتبقي، وسيكون هناك 10 دقائق بين كل أتوبيس والأخر، والمرحلة الأولى ستعمل في منتصف 2024، وتنتهي بتقاطع الطريق الدائري مع طريق إسكندرية الزراعي.

واستطردت، أن الأتوبيس الترددي يكون لديه المعلومات الكافية عن الشحن لديه، وحال احتياجه إلى الشحن يتم التنسيق بعد نزول الركاب أو تبادلهم مع أتوبيس آخر.

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