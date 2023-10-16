بتكلفة 25 مليار جنيه.. تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشف اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، تفاصيل المرحلة الثانية من تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وقال "مصطفى" في تصريحات لمصراوي، على هامش تفقد أعمال تطوير الطريق الدائري، إن المرحلة الثانية من أعمال تطوير الطريق الدائري تمتد بطول 34 كم تقريبا.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أن المرحلة الثانية من الطريق تمتد بداية من من الطريق الزراعي حتى الصحراوي.

وأوضح اللواء حسام الدين مصطفى أن تكلفة أعمال تطوير المرحلة الثانية من الطريق الدائري تبلغ 25 مليار جنيه تقريبًا.

وفي سياق متصل، أوضح ضياء الدين مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، أن المرحلة الثانية من تطوير الطريق تستغرق نحو عامين ماليين.

وقال ضياء الدين مصطفى، لمصراوي، إن المرحلة الثانية تضم إنشاء عدد من الكباري الضخمة لخدمة المشروع وتسهيل ربط الطريق الدائري بالطرق والمحاور الأخرى.

وأكد أن تشغيل الأتوبيس الترددي سيكون بنهاية شهر يوليو 2024 بالنسبة للمرحلة الأولى من المشروع والتي تشمل 36 محطة من أصل 49 محطة إجمالية يضمها المشروع.

وشدد على أن تطوير الطريق الدائري يشمل إنشاء محطات شحن للأتوبيسات الترددية وتم تحديد 3 مواقع متفرقة لإنشاء محطات شحن مركزية لخدمة الأتوبيس الترددي فقط.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري، أنه بانتهاء أعمال التوسعة في الطريق وتشغيل طريق الخدمة السطحي للميكروباص وتشغيل الأتوبيس الترددي على الدائري سنشعر بنقلة نوعية غير مسبوقة في الحركة المرورية على الدائري.