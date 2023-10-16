شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نقابة المحامين تنظم وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، وذلك التزاما بقرار اتحاد المحامين العرب، بتنظيم وقفة تضامنية بكل النقابات على مستوى الوطن العربي.

وقالت نقابة المحامين إن هذه الوقفة تأتى تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لمقاومة الاحتلال الصهيوني، وتنديدًا بالعداون الإسرائيلي الوحشي، والتعبير عن استنكار موقف الدول المؤيدة له، والإعراب عن تضامن كافة الشعوب العربية ضد الاحتلال على شعبنا الأعزل فى فلسطين العربية.

ولفتت نقابة المحامين الى أنه سوف يتم تواجد سيارات التبرع بالدم، وذلك للتبرع بالدم لصالح شعبنا في فلسطين.