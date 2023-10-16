مكتب نتانياهو نفى الاتفاق على هدنة ثلاثية مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة

نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الاتفاق على هدنة ثلاثية مع مصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في غزة.

وأوضحت وكالة "روسيا اليوم"، أن "إعلان مكتب نتانياهو، يشمل الهدنة حول وقف إطلاق النار ودخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإجلاء الأجانب من هناك إلى مصر عبر معبر رفح البري".

وأفاد عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق، بأن "لا صحة لما تتداوله بعض وسائل الإعلام نقلا عن مصادر إسرائيلية وغربية حول هدنة لساعات أو فتح معبر رفح".

جاء ذلك عقب إعلان وكالة "رويترز" نقلا عن مصادر مصرية أمنية، "توصل مصر والولايات المتحدة وإسرائيل إلى اتفاق للوقف المؤقت لإطلاق النار جنوبي قطاع غزة، يبدأ الساعة الـ9 صباحا".

ووفقا للوكالة، فإن وقف إطلاق النار يهدف للسماح لبعض سكان القطاع بالمغادرة إلى مصر عبر معبر رفح، ودخول المساعدات الإنسانية.

وأطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة فجر 7 أكتوبر عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، قابلتها إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" وشنت غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

وأسفرت الغارات المتواصلة منذ السبت عن دمار هائل بالمناطق السكانية وخسائر كبيرة في الأرواح وحالة نزوح جماعي في القطاع.