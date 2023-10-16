حزب الله نشر مقطع فيديو لاستهداف مدرعات اسرائيلية في موقع حانيتا بالصواريخ المُوجّهة أمس

نشر الاعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر فيه استهداف مدرعات اسرائيلية في موقع حانيتا بالصواريخ المُوجّهة أمس وفي بيان له أمس أعلن حزب الله انه "مواصلة للردّ على قتل وجرح الصحافيين في بلدة علما الشعب والمدنيين في بلدة شبعا، إستهدفت المقاومة الإسلامية بتاريخ 15/10/2023 تجمع مدرعات لجيش العدو الصهيوني في موقع حانيتا عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بالصواريخ المُوجّهة وحققت إصابات دقيقة ومباشرة".

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