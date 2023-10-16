برو: خيارات المقاومة ملك يديها ولن تخيفنا الأساطيل والحشود الغربية

اكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب رائد برو أن "خيارات المقاومة في لبنان هي مللك يديها وزمانها ، حيث تواكب على مدار الساعة بصمتها وتحركها الأحداث بكل أبعادها والتي كان أحد أوجهها دفاعها عن الأراضي اللبنانية والمواطنين اللبنانيين في وجه الإعتداءات الصهيونية في الجنوب"، معلنا ان " الأساطيل والبوارج والحشود الغربية لن تخيفنا".
وخلال احتفال تأبيني أقامه " حزب لله" في بلدة بنهران الكورانية، لفت برو الى ان " المقاومة في فلسطين قدمت ملحمة فريدة من نوعها في كل المعايير"، وحذر من "محاولات تشويه صورة المقاومة وإظهارها بأنها المعتدي في الوقت الذي يقوم العدو الصهيوني بأبشع المجازر بحق النساء والأطفال في قطاع غزة".
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