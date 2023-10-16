"النشرة": حال من الترقب والحذر الشديدين يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان

افاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، عن انه "يسود القطاع الشرقي من جنوب لبنان هذا الصباح حال من الترقب والحذر الشديدين بعد يوم امس والذي شهد تبادلا عنيفا من القصف المدفعي والصاروخي بين رجال المقاومة الإسلامية والقوات الاسرائلية، انطلاقا من محور تلة العباد حتى محور مزارع شبعا مرورا بتلال العديسة وبوابة ونلال كفرشوبا ومرتفعات حرمون خراج بلدة شبعا وكانت الاشتباكات تخف حينا وتعنف احيانا حيث هاجم رجال المقاومة خمسة مواقع للاسرائلين في مزرعة زبدين الرمثا السماقة رويسات العلم بركة النقار وتلة الرادار، وقد أصيبت هذه المواقع إصابات مباشرة ادت إلى وقوع إصابات بين قتيل وجريح في صفوف حاميتها. وقد جاء ذلك ردا على الاعتداءات الاسرائلية ضد المناطق المحررة في تلال العباد والعديسة حولا ومحيط راشيا الفخار الهبارية كفرحمام وكفرشوبا، كما استهدف رجال المقاومة المواقع الاسرائلية في مستعمرة المنارة والمطلة ومسكاف عام، وأصيب إصابات مباشرة هذا وخلال ساعات الليل وسعت القوات الاسرا ئلية دائرة قصفها المدفعي والصاروخي مستهدفة خراج العديسة والعويضة استخدمت خلالها القبة الحديدية والطائرات المسيرة والقنابل الفوسفورية والقنابل المضيئة اقتصرت اضرارها على الماديات".

ولفت الى ان "من جهته الجيش اللبناني بالتنسيق مع قوات اليونيفيل كثفا من دورياتهما الراجل والمؤللة على طول الخط الحدودي لمراقبة الوضع تحسبا لأي طارئ وبهدف الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة".

إلى ذلك فتحت كافة المدارس الرسمية والخاصة في منطقة حاصبيا اليوم امام طلابها بإستثناء مدارس العرقوب المتاخمة مباشرة للمزارع شبعا وذلك عملا بقرار وزير التربية في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي.