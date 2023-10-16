عبدالله: أين المنظمات الصحية الدولية من مشاهد الإجرام بحق الأطفال والمسنين في غزة؟

أعرب عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، عن استغرابه "هذا الصّمت الأممي عن الانهيار الكامل للمستشفيات والنظام الصحي الإسعافي في ​غزة​ ب​فلسطين​". وتساءل، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، "أين هي المنظّمات الصّحيّة الدّوليّة من مشاهد الإجرام بحقّ الأطفال والمسنّين؟ أين هي المبادرات والمساعدات و​الأدوية​ والمناشدات والبعثات...؟"، مؤكّدًا أنّ "حتّى العدالة الصّحيّة معاييرها مسيّسة للأسف!".

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