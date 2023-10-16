المرصد الأوروبي: ملف الغاز فيه خلاص لبنان ويجب تحييده عن الصراع الدائر في المنطقة

شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان على ضرورة التعامل مع ملف الغاز في لبنان بطريقة علمية وليس على قاعدة "النكايات السياسية".

ورأى المرصد أنه من المتوقع كان ان تصدر نتائج الاستكشاف في البلوك ٩ - جنوبي لبنان أواخر تشرين الأول او اوائل تشرين الثاني على ابعد تقدير، لافتا الى انه كان مفاجئا ظهور نتائج استكشاف وتشير الى عدم وجود غاز في هذا الحقل لنسمع بعدها اخبار غير مؤكدة تتحدث عن وقوع خطأ ومعاودة الأعمال في هذا الحقل.

ورأى المرصد انه يجب تحييد هذا الملف عن الصراع الدائر في المنطقة، معتبرا أن فيه خلاصا للبنان