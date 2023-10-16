حريق ضخم في سوق البالات في طرابلس

اندلعت النيران ليلا في سوق البالات في طرابلس وادت إلى احتراق عشرات الخيم والبسطات في السوق. واطلق عدد من شباب المنطقة النار بكثافة في الهواء احتجاجا على عدم حضور عناصر الدفاع المدني لاخماد النيران. وقد سمع دوي انفجارات قوية في السوق تبين انها ناتجة عن انفجار قوارير غاز كانت موجودة داخل الخيم.

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