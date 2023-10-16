سرقة شبكة نحاسية تابعة لـ"كهرباء لبنان" في محلة الشلقة في شحيم

أقدم مجهولون على سرقة شبكة نحاسيّة عارية، تابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان"، في محلة "الشلقة" في شحيم. وقد تمّ ابلاغ القوى الأمنيّة، الّتي باشرت تحقيقاتها.

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