رئيس الوزراء الفلسطيني: عدوان المستوطنين مستمر ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية

اعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية انه "نتواصل مع الأطراف الدولية لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة"، مؤكدا ان "عدوان المستوطنين مستمر ضد الفلسطينيين بالضفة الغربي".

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