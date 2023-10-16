"الدستور" الأردنية: لن يسلم أحد بالمنطقة من نشوب حرب إقليمية تكرس حالة الدمار إلى أمد غير معلوم

أشارت صحيفة "الدستور" الأردنية إلى أن "دعوات ومخاوف امتداد الحرب الإسرائيلية على غزة، وتوسعها إقليميا، تنصرف إلى عنوان رئيس، وهو إيران، فهي تشكل اللاعب الوحيد والمؤهل لهذا الدور"، موضحة أن "صحيح أن الموقف الذي أعلنه المرشد الأعلى للثورة، في الأيام الأولى من اندلاع الحرب، يصبّ باتجاه "الحياد" وعدم المشاركة، صحيح، أيضا، أن التصريحات التي رددها مسؤولون إيرانيون (آخرهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بعد لقائه أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله في بيروت) أبقى الباب مواربا، والقرار معلقا، لكن الصحيح، أيضا، هو أن دخول طهران على خط الحرب، بواسطة أذرعها في المنطقة، لا يرتبط فقط بقرار إيراني، وإنما قد يكون بقرار من تل أبيب، وعليه يمكن أن يتطابق المساران والنتيجة".

وفي حين لفتت إلى أنه "‏ربما لا يكون خيار الحرب الإقليمية مطلوبا، لا من قبل واشنطن (الرئيس جو بايدن بايدن أعلن أكثر من مرة أن أميركا تسعى لعدم توسيع نطاق الحرب)، ولا من قبل أي جهة أخرى، الأسباب، هنا، مفهومة في سياق المصالح والمخاوف، والحسابات الخاصة لكل جهة، لكن ربما يصبح هذا الخيار المخرج الاضطراري في لحظة غير متوقعة لفريق من الأفرقاء، سواء لإسرائيل نتيجة فشلها في غزة، أو لطهران نتيجة استفزازها، أو دفاعا عن حلفائها"، أوضحت أن "المؤكد أن حدوث ذلك سيقلب المعادلات القائمة في المنطقة برمتها، حيث ستمتد الحرب إلى جهات أخرى متعددة، وستكون حرب ساحات ودول، ونهاية لعصر من التحالفات والمعاهدات، وبداية لتشكل محاور جديدة مختلفة تماما عن الواقع الراهن".

وأكدت أنه "عربيا، لا مصلحة لأحد بتوسيع نطاق الحرب؛ لبنان لم يخرج من مأساته السياسية والاقتصادية، وإقحامه بالحرب سيدمر ما تبقى من بنيته وعافيته، وكذلك سوريا والعراق، اما الأردن فلا يريد، أبدا، أن يجد نفسه أمام طوق من النيران المشتعلة، خاصة إذا انفتحت جبهتا الضفة الغربية والجنوب السوري، اللتان تشكلان تهديدا مباشر لأمنه واستقراره، وعليه لن يسلم أحد في المنطقة من نشوب حرب إقليمية، تكرس حالة الدمار إلى أمد غير معلوم".