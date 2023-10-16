الصحة المصرية: رفع درجة الاستعداد في المستشفيات للتعامل مع أي طوارئ طبية من غزة

أعلن المتحدّث الرّسمي باسم ​وزارة الصحة المصرية​ حسام عبدالغفار، أنّ "وزير الصّحة خالد عبدالغفار عقد اجتماعًا مع وكلاء الوزارة، ورؤساء غرف الأزمات في محافظات القاهرة، الجيزة، شمال سيناء، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، دمياط والشرقية، وذلك عبر تقنيّة الـ"فيديوكونفرانس" من مقرّ الوزارة بالعاصمة الإداريّة الجديدة".

وأوضح في بيان، أنّ "‏ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بمتابعة استعدادات منظومة الصحّة للتّعامل مع أيّ طوارئ طبيّة بعد تداعيات الأحداث في ​قطاع غزة​، ورفع جاهزيّة مستشفيات الإحالة في المحافظات المعنيّة؛ وتوفير المستلزمات والأدوية وأكياس الدم كافّة".

‏‎وأشار المتحدّث إلى أنّ "الوزير استمع إلى عرض من رئيس الإدارة المركزيّة للرّعايّة الحرجة والعاجلة خالد الخطيب، الّذي استعرض محاور خطّة العمل الّتي تتضمّن تقديم الخدمات العلاجيّة، سواء في الجراحات التّخصصيّة أو في علاج الإصابات المعقّدة، والكسور والحروق والحالات الطبيّة الحرجة، مع رصد الأمراض المزمنة، إلى جانب الخدمات الوقائيّة".

‏‎وذكر أنّ "الوزير اطمأن على توافر مخزون كافٍ من الأدوية و​المستلزمات الطبية​ وأسطوانات الأوكسيجين وأكياس الدم والبلازما، كما اطمأن على جاهزيّة ​المستشفيات​ من القوى البشريّة في التّخصّصات كافّة، والتّنسيق مع المستشفيات الجامعيّة في حال الاحتياج إلى دعم من الأطقم الطّبيّة".