السيسي وميتسوتاكيس توافقا على تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لخفض التصعيد في غزة

ذكرت الرئاسة ال​مصر​ية أنّ "الرّئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس الوزراء اليوناني ​كيرياكوس ميتسوتاكيس​، حيث جرى التّباحث بتطوّرات التّصعيد العسكري الحالي في ​قطاع غزة​".

وأشارت في بيان، إلى أنّه "تمّ التّوافق في هذا الشّأن حول تعزيز الجهود الدّوليّة والإقليميّة لخفض التّصعيد، باعتباره الأولويّة الحاليّة لتجنّب أن يأخذ أبعادًا أوسع تزيد من تعقيد الموقف".

ولفتت الرّئاسة إلى أنّ "السيسي استعرض أيضًا نتائج الاتصالات الّتي تقوم بها مصر مع مختلف الجهات المعنيّة، من أجل دفع جهود التّهدئة، وتوفير النّفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإنسانيّة إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن دفع مسار إحياء عمليّة السّلام والتّسوية العادلة والدّائمة للقضية الفلسطينية على أساس حلّ الدّولتين".