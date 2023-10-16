«رويترز» تتحدث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

ذكرت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصادر مصرية، أنه جرى الاتفاق بين مصر وإسرائيل والولايات المتحدة على وقف إطلاق نار يبدأ في التاسعة صباح اليوم الإثنين.

وقالت المصادر إن وقف إطلاق النار هدفه فتح معبر رفح لمدة ساعات وإدخال المساعدات.

يأتي هذا بعد جولة لوزير الخارجية الأمريكي شملت لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، ضمن عدة دول عربية.

كما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى نبأ عاجل نقلا عن إعلام إسرائيلي، بأنه تم الاتفاق "على وقف إطلاق نار فى جنوب غزة اعتبارا من 9 صباح اليوم الإثنين".