إسرائيل وحماس تؤكدان: لا اتفاق على وقف إطلاق النار في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

كشفت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس حقيقة التقارير الإعلامية التي تحدثت عن اتفاق على وقف إطلاق النار جنوبي غزة أو دخول مساعدات إنسانية إلى القطاع أو خروج حمَلة الجنسيات الأجنبية منه، اليوم الإثنين.

ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، فقد صرح ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية ردا على التقارير الإعلامية: "لا يوجد حاليا وقف إطلاق نار ولا إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة مقابل إخلاء الأجانب".

كما علق المكتب الإعلامي لحركة المقاومة "حماس"، قائلا إنه "لا معلومات لدى الحركة بشأن الاتفاق على هدنة إنسانية مع إسرائيل"، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، ذكرت وكالة "رويترز" أن مصر وإسرائيل والولايات المتحدة اتفقوا على وقف لإطلاق النار في جنوب غزة، بالتزامن مع إعادة فتح معبر رفح الحدودي.

وقالت الوكالة إن "وقف إطلاق النار سيستمر لعدة ساعات"، لكن لم تتضح بعد المدة على نحو دقيق.