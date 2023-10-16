شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الروسي يصل الصين لحضور منتدى «الحزام والطريق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

أعلنت الخارجية الروسية الاثنين، وصول وزير الخارجية سيرغي لافروف إلى بكين قبيل زيارة متوقعة للرئيس فلاديمير بوتين للعاصمة الصينية لحضور منتدى متعلق بمبادرة الحزام والطريق.

وذكر حساب الخارجية الروسية على منصة إكس، أن لافروف موجود في الصين ضمن وفد روسي.

وتستضيف بكين يومي الثلاثاء والأربعاء ممثلين عن 130 دولة للاحتفال بمرور عقد على إطلاق مبادرة الحزام والطريق، التي تعد من المشاريع الجيوسياسية الرئيسية للرئيس الصيني شي جينبينغ، بهدف توسيع نفوذ بلاده على الصعيد الدولي.

لكن كل الأنظار ستشخص نحو بوتين الذي أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي في سانت بطرسبيرغ الشهر الماضي قبوله دعوة شي لحضور منتدى حواري حول المبادرة في بكين.

وتزايد اعتماد الزعيم الروسي على الصين منذ حرب قواته على أوكرانيا المجاورة الذي دفع بلاده إلى عزلة دولية.

ولم يقم بوتين بأي زيارات خارج حدود بلاده منذ الحرب، وتعد رحلته إلى الصين هذا الأسبوع الأولى لدولة كبرى.