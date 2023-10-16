شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تقيم أكبر معرض دفاعي لزيادة مبيعاتها عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيونجنام - رويترز

تفتتح كوريا الجنوبية أكبر معارضها الدفاعية على الإطلاق هذا الأسبوع، إذ تسعى إلى زيادة مبيعاتها من الأسلحة واستعراض ظهور نادر لقاذفة أمريكية ذات قدرة نووية.

ويفتح معرض سول الدولي للفضاء والدفاع الذي يقام كل عامين أبوابه غداً الثلاثاء، ويقول المنظمون إنه سيضم عدداً من الشركات أكبر من أي معرض سابق ويشهد تحليقاً غير مسبوق لقاذفة أمريكية من طراز بي-52 تهبط بشكل نادر في قاعدة جوية في مكان آخر بشبه الجزيرة.

وقال لي جونج هو، رئيس الجهة المنظمة، في مؤتمر صحفي الاثنين، إن المعرض هذا العام يهدف إلى مساعدة كوريا الجنوبية في الوصول إلى هدفها المتمثل في أن تصبح رابع أكبر مصدّر للأسلحة في العالم.

وأضاف أنه من المتوقع أن يشارك في المعرض أكثر من 450 من كبار مسؤولي الدفاع من 54 دولة، إلى جانب مئات الآلاف من المتخصصين والجمهور.

وجاءت كوريا الجنوبية تقريباً في المركز التاسع على مستوى العالم، من حيث صادرات الدفاع في السنوات الماضية، لكن الرئيس يون سوك يول يدعو للعمل لتحسين هذا الوضع.

واحتفالاً بالذكرى السبعين لتحالف كوريا الجنوبية مع الولايات المتحدة، سيتضمن المعرض عرضاً أكبر من المعتاد للقوة العسكرية الأمريكية، بما في ذلك رحلة للقاذفة بي-52، حسبما قال الكولونيل في سلاح الجو الأمريكي تشارلز كاميرون.