شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلانها منطقة عسكرية.. إسرائيل تخلي قرى متاخمة للحدود اللبنانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القدس - رويترز

أعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 قرية ضمن نطاق كيلومترين من الحدود اللبنانية، وذلك في أعقاب اندلاع أعمال قتالية مع حزب الله اللبناني بالتزامن مع الحرب المتصاعدة في غزة، وإعلان الشريط الحدودي منطقة عسكرية مغلقة.

وكانت إحدى هذه القرى وهي قرية شتولا قد تعرضت لهجوم صاروخي من حزب الله اللبناني الأحد، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن قتيلاً سقط نتيجة الهجوم.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأحد، الحدود مع لبنان منطقة عسكرية مغلقة، مع تكرار الاشتباكات والقصف المتبادل مع فصائل فلسطينية وحزب الله اللبناني، أسفرت أحدث موجة منها قبل ساعات عن مقتل إسرائيلي.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، السبت الماضي، اشتعلت الجبهة الشمالية، حيث صارت وتيرة القصف والاشتباكات يومية، فضلاً عن محاولات تسلل متكررة داخل إسرائيل.

وقال حزب الله اللبناني في بيان: «استهدفنا دبابة ميركافا في موقع الراهب بالصواريخ الموجهة مّا أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة ووقوع طاقمها بين قتيل وجريح».

وكرر حزب الله إطلاق الصواريخ المضادة على إسرائيل مرتين في وقت لاحق، ورد الجيش الإسرائيلي بقصف مناطق في الأراضي اللبنانية.