شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان..غرق ثلاثة مهاجرين قبالة جزيرة سيمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - رويترز

قال خفر السواحل اليوناني إن السلطات اليونانية انتشلت جثث ثلاثة مهاجرين بعد غرق قاربهم قبالة جزيرة سيمي بجنوب شرق بحر إيجة في وقت مبكر الاثنين.

وقال مسؤول في خفر السواحل اليوناني، إنه جرى إنقاذ امرأة وسبعة رجال بينما تبحث السلطات عن شخصين مفقودين يعتقد أنهما وصلا إلى الجزيرة.

وأضاف المسؤول أن نحو 13 مهاجراً كانوا على متن القارب بحسب رواياتهم.

واليونان إحدى نقاط الدخول الرئيسية للاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى المهاجرين واللاجئين القادمين من الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ووفقاً لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصل نحو 32800 شخص إلى اليونان حتى الآن هذا العام من بينهم نحو 27 ألفاً عن طريق البحر.