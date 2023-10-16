شكرا لقرائتكم خبر عن "جوتيريش": إمدادات غزة الأساسية تنفد ويجب وصول المساعدات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري دون أي عوائق إلى غزة.

وأوضح جوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، أن طواقم الأمم المتحدة تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة، مؤكداً أن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفد من غزة.

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود يمكن إرسالها في غضون ساعات.

المنطقة على "الهاوية"

وكان جوتيريش، قد وصف الوضع في الشرق الأوسط بأنه أصبح على حافة الهاوي، وقال في بيان صحفي للموقع الرسمي للأمم المتحدة: "في هذه اللحظة الصعبة، فيما نقف على حافة الهاوية في الشرق الأوسط، واجبي بصفتي أمينًا عامًا للأمم المتحدة أن أوجه نداءين إنسانيين قويين".

وأضاف: بالنسبة لحماس، يجب إطلاق سراح الرهائن فورًا دون شروط، وبالنسبة لإسرائيل، يجب السماح بشكل عاجل وبدون عوائق بوصول الإمدادات الإنسانية وعاملي الإغاثة من أجل المدنيين في غزة.

عدم المساومة

وأكد جوتيريش أن كلا الهدفين مهم في حد ذاته، ويجب ألا يكونا ورقة للمساومة، ويتعين تنفيذهما لأن ذلك هو الشيء الصحيح الذي يتعين فعله".

وأشار إلى أن المياه والوقود وغير ذلك من الإمدادات الأساسية تنفد من غزة، وأن لدى الأمم المتحدة مخزونًا من الغذاء والماء والمواد غير الغذائية والإمدادات الطبية والوقود في مصر والأردن والضفة الغربية وفلسطين المحتلة.

وقال إن تلك المواد يمكن إرسالها في غضون ساعات، "ولضمان توصيلها يجب أن يتمكن زملاؤنا المتفانون على الأرض وشركاؤنا من المنظمات غير الحكومية، من جلب هذه الإمدادات إلى غزة وأنحائها من دون عوائق، لتوصيلها إلى المحتاجين".