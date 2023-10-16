شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تصد 5 هجمات أوكرانية بالقرب من أرتيوموفسك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت القوات الروسية من صد خمس هجمات للجيش الأوكراني في منطقة أرتيموفسك (باخموت) بجمهورية دونيتسك الشعبية، وفق ما ذكر رئيس المركز الإعلامي لمجموعة "الجنوب" للقوات المسلحة الروسية، فاديم أستافيف.

وجاء في بيان المركز الاعلامي، الذي نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين: "على محور دونيتسك صدت وحدات مجموعة الجنوب بدعم من الطيران والمدفعية، هجومًا للمجموعة الهجومية من الكتيبة الثانية للواء الميكانيكي 56 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوريخوفو-فاسيليفكا. كما تم صد هجوم للواء 112 دفاع إقليمي وهجومين لواحدات الكتيبة الـ5 في منطقة كليشييفكا".

وفي الوقت نفسه تمكنت القوات الروسية من صد هجوم كتيبة الدفاع الإقليمي الـ127 التابعة للجيش الأوكراني في منطقة دوبوفو-فاسيليفكا.

وذكرت الوكالة أن كييف تتبع أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية والصواريخ ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا؛ في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد" على محاور القتال.