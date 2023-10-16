الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وفوري دون أي عوائق إلى غزة.

وأوضح غوتيريش في بيان صدر عن مكتبه، أن طواقم الأمم المتحدة تحتاج أن تكون قادرة على إدخال هذه الإمدادات إلى جميع أنحاء غزة, مؤكداً أن المياه والكهرباء والإمدادات الأساسية الأخرى تنفذ من غزة.

وأضاف أن مخزونات الأمم المتحدة من الإمدادات الغذائية والطبية والوقود يمكن إرسالها في غضون ساعات.