رئيس مكتب المعرفة العربية: المملكة تواصل جهودها لإيجاد حل عاجل لوقف التصعيد وفتح الممرات وتوفير الموارد اللازمة للفلسطينيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد رئيس مكتب المعرفة العربية الدكتور “محمد الفايدي”، أن المملكة العربية السعودية تواصل جهودها لإيجاد حل عاجل لوقف التصعيد وفتح ممرات آمنة في قطاع غزة.

وأوضح في تصريحات لـ “الإخبارية”، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أجرى اتصالات مكثفة مع العديد من قادة العالم المؤثرين في منطقة الشرق الأوسط، من أجل إيجاد أفق سياسي لحل الأزمة الراهنة التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني.

وبين أن المملكة ركزت في المقام الأول على ضرورة وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع التأكيد على منع استهداف المدنيين والمنشآت المدنية والصحية داخل القطاع.