شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مؤتمر صحفى للمرشح الرئاسى حازم عمر لإعلان تفاصيل برنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر لانتخابات الرئاسة 2024، مؤتمر صحفي عصر اليوم، الإثنين، بمقر حزب الشعب الجمهوري، والمقرر أن يحضر المؤتمر عدد من قيادات الحملة وقيادات وشباب حزب الشعب الجمهوري.

ويستعرض المؤتمر تفاصيل البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي، ويأتي ذلك بعدما سلم النائب حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهورى، للهيئة الوطنية للانتخابات، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، الجمعة الماضية، عقب حصوله على 46 تزكية من نواب البرلمان، و68 ألفا و71 نموذج تأييد من المواطنين بالشهر العقاري.

وكان الدكتور زاهر الشقنقيري، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي المتحمل حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهورى، أكد في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحملة ستعقد مؤتمر صحفي، الإثنين المقبل، لإعلان كافة التفاصيل المتعلقة بالحملة الفترة القادمة، واستعراض البرنامج الانتخابي وهيكل الحملة وخطة المؤتمرات الشعبية بالمحافظات المختلفة.