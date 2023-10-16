أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها بأشدّ العبارات "جريمة العنصريّة والكراهيّة البشعة الّتي ارتكبها عنصري حاقد، وأدّت إلى وفاة طفل فلسطيني (6 سنوات) وإصابة والدته بجروح خطيرة، جرّاء عشرات الطّعنات الّتي وجّهها لهم في ولاية الينوي الأميركيّة".
وأبدت أيضًا في بيان، إدانتها لـ"حملات التّحريض والاعتداءات والمواقف والتّصريحات العنصريّة والاستفزازيّة، الّتي وقعت ضدّ مواطنين فلسطينيّين وعدد من سفراء دولة فلسطين وسفاراتها في بعض الدّول"، مشدّدةً على "أنّها تنظر بخطورة بالغة لنتائج هذه الحملات وتداعياتها، وأهدافها الرّامية لتشويه صورة الفلسطيني وقضيّته العادلة"، ومطالبةً الدول كافّة بـ"مواجهتها ومعاقبة مروّجيها ومن يقف خلفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية الفلسطينية دانت قتل طفل فلسطيني في أميركا: ننظر بخطورة لحملات التحريض العنصرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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