وزيرا خارجية تركيا وأميركا بحثا بالتطورات الفلسطينية- الإسرائيلية والوضع الإنساني في غزة

أفادت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "الأناضول" التّركيّة، بأنّ "وزير الخارجيّة التّركيّة ​هاكان فيدان​، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي ​أنطوني بلينكن​، بالتّطوّرات الأخيرة على الصّعيد ال​فلسطين​ي ال​إسرائيل​ي، إلى جانب الوضع الإنساني في ​قطاع غزة​".

وأوضحت أنّ "الوزيرين تبادلا انطباعهما حول الزّيارات الّتي قاما بها إلى المنطقة مؤخّرًا"، مشيرةً إلى أنّ "الاتصال الهاتفي الّذي جاء بناءً على طلب الجانب الأميركي، بحث فيه الوزيران أيضًا بتوسّع ​حلف شمال الأطلسي​".

على صعيد متّصل، لفتت المصادر إلى أنّ "فيدان عرض هاتفيًّا مع نظيره الصّيني ​وانغ يي​، التّطوّرات في إسرائيل وفلسطين، والهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزة".