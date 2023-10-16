أفادت مصادر دبلوماسيّة لوكالة "الأناضول" التّركيّة، بأنّ "وزير الخارجيّة التّركيّة هاكان فيدان، بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنطوني بلينكن، بالتّطوّرات الأخيرة على الصّعيد الفلسطيني الإسرائيلي، إلى جانب الوضع الإنساني في قطاع غزة".
وأوضحت أنّ "الوزيرين تبادلا انطباعهما حول الزّيارات الّتي قاما بها إلى المنطقة مؤخّرًا"، مشيرةً إلى أنّ "الاتصال الهاتفي الّذي جاء بناءً على طلب الجانب الأميركي، بحث فيه الوزيران أيضًا بتوسّع حلف شمال الأطلسي".
على صعيد متّصل، لفتت المصادر إلى أنّ "فيدان عرض هاتفيًّا مع نظيره الصّيني وانغ يي، التّطوّرات في إسرائيل وفلسطين، والهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر وزيرا خارجية تركيا وأميركا بحثا بالتطورات الفلسطينية- الإسرائيلية والوضع الإنساني في غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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