الخارجية الايرانية: نطالب بوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

اكدت وزارة الخارجية الإيرانية، ان "استمرار السلوك الإسرائيلي سيجر المنطقة إلى أزمة ويهدد الأمن"، مطالبة بـ"وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين".

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