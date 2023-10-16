لافروف: لقاء بوتين وشي سيبحث مختلف جوانب العلاقات

اشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الى إن "المباحثات المزمعة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والصيني شي جين بينغ، ستشمل مختلف جوانب العلاقات بين موسكو وبكين".

وذكر لافروف الذي يزور بكين لحضور منتدى "حزام واحد، طريق واحد" الصيني الثالث: "يسعدنا للغاية أن نكون في بكين مرة أخرى وأن تتاح لنا الفرصة عشية وصول الرئيس بوتين إلى جمهورية الصين الشعبية، لتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية المستمرة في تطورها".

وتابع: "أهنئكم مرة أخرى بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة والسبعين لقيام جمهورية الصين الشعبية والعلاقات الدبلوماسية بين بلدينا. وبطبيعة الحال، فإن هذه العلاقات تشهد مزيدا من التطور، وعندما سيجتمع الرئيسان غدا سيبذلان قصارى جهدهما لبحث كافة جوانب العلاقات بين البلدين بشكل معمق".

ولفت الى ان "مشروع "حزام واحد، طريق واحد" يشمل التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ومنظمتي شنغهاي للتعاون، و"آسيان" وغيرهما من الهياكل التي تعمل في هذا الفضاء الجيوسياسي والجغرافي والاقتصادي".

وأكد لافروف أن الجانب الروسي مهتم بإنجاح المنتدى، وقال: "نحن واثقون من هذا النجاح، ومشاركة 150 وفدا من مختلف البلدان والمنظمات فيه، تؤكد أهمية هذا المشروع وآفاقه الجيدة للغاية".