حبيب: قروض مصرف الإسكان بانتظار تنفيذ مشروع الصندوق العربي بالأسابيع المقبلة

أكّد مدير عام مصرف الاسكان أنطوان حبيب، أنّ "الحرب في قطاع غزة ليس لها تأثير على برنامج القروض الموعودة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بانتظار إعلان تنفيذ المشروع في الأسابيع المقبلة للحصول على أموال السّحب الأولى في مطلع تشرين الثّاني المقبل".
ولفت، في تصريح إذاعي، إلى أنّ "شروط الحصول على القروض موجودة بالتّفصيل على الموقع الإلكتروني لمصرف الإسكان"، موضحًا أنّ "الفائدة ستتراوح تقريبًا بين 6 و6,5 بالمئة".
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