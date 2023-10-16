بدء جلسة لجنة المال والموازنة لدرس مواد موازنة 2024

بدأت قبل قليل جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لدرس مواد موازنة 2022.

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