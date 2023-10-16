شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الصين.. وزير الخارجية الروسي يزور كوريا الشمالية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

أعلنت موسكو الاثنين، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور كوريا الشمالية الأربعاء والخميس، في وقت تتوطد العلاقات بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف سيتوجه إلى كوريا الشمالية بعد زيارة يجريها حالياً إلى الصين.

وجاء في بيان الخارجية الروسية: «في 18 و19 أكتوبر، سيقوم الوزير لافروف بزيارة رسمية إلى كوريا الشمالية بدعوة منها».

ويزور لافرووف حاليا الصين في مباحثات مع نظيره الصيني في القضايا ذات الاهتمام المشترك ولحضور المنتدى الثالث للتعاون الدولي حزام واحد، طريق واحد بمشاركة الرئيس فلاديمير بوتين كضيف رئيسي.

ووصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة رسمية إلى بكين اليوم، تمهيداً لزيارة الرئيس بوتين إلى الصين.