شكرا لقرائتكم خبر عن توقيف رئيس سابق لبنك الصين بتهمة الفساد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بكين - أ ف ب

أوقفت السلطات الصينية الرئيس السابق لبنك الصين المملوك للدولة للاشتباه في تورطه بقضايا فساد، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن النيابة العامة العليا «اتخذت قراراً باعتقال ليو ليانج للاشتباه في تلقيه رشى ومنح قروض بشكل غير قانوني».

وأضافت الوكالة أن ملفه «أحيل إلى النيابة العامة للنظر فيه وملاحقته، وهو قيد النظر حاليا».

وأفاد بنك الصين المملوك للدولة في فبراير/شباط الماضي أن ليو ليانج البالغ 62 عاما، ترك منصبه كرئيس للبنك وتم عزله من منصبه كمسؤول في الحزب الشيوعي الحاكم.

وقالت وكالة مكافحة الفساد الصينية في آذار/مارس الماضي إن ليو يخضع للتحقيق بسبب «انتهاكات خطرة مزعومة للانضباط والقانون».

ومنذ وصوله إلى السلطة في عام 2012، قاد الرئيس الصيني شي جين بينغ حملة صارمة ضد الفساد بين المسؤولين.